Darwin Nunez alla Juventus? L’agente avvistato alla Continassa | il possibile scenario

Nella giornata di oggi, un agente è stato avvistato nei pressi del centro sportivo della Juventus, alimentando le speculazioni su un possibile trasferimento di Darwin Nunez al club. La presenza è stata notata durante le ore pomeridiane, senza comunicati ufficiali da parte delle parti coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione, con ulteriori sviluppi che potrebbero essere annunciati nelle prossime ore.

Rudiger alla Juventus solo senza Bremer: può esserne il sostituto. La situazione Lukaku, torna la clamorosa suggestione Juve: c’è anche lui nella lista dei centravanti. I dettagli Bremer Juve, Gleison è diventato cedibile? Le valutazioni interne e il prezzo fissato dal club Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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