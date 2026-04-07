Juventus | Openda addio quasi certo?

Da ilprimatonazionale.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha comunicato che il contratto di Lois Openda, arrivato la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto dal RB Leipzig, si concluderà nel giugno del 2026. Il centravanti belga dovrà lasciare la squadra alla fine della stagione in corso, poiché non è prevista un’ulteriore proroga o modifica dell’accordo. La società ha già preso una decisione definitiva riguardo al futuro del giocatore.

La Juventus ha già preso una decisione netta sul futuro di Lois Openda. Il centravanti belga, arrivato la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto dal RB Leipzig, dovrà svuotare l’armadietto a giugno 2026. La società bianconera non ha più dubbi: l’operazione è stata un flop e la priorità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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