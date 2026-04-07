Juventus | Openda addio quasi certo?

La Juventus ha comunicato che il contratto di Lois Openda, arrivato la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto dal RB Leipzig, si concluderà nel giugno del 2026. Il centravanti belga dovrà lasciare la squadra alla fine della stagione in corso, poiché non è prevista un’ulteriore proroga o modifica dell’accordo. La società ha già preso una decisione definitiva riguardo al futuro del giocatore.

La Juventus ha già preso una decisione netta sul futuro di Lois Openda. Il centravanti belga, arrivato la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto dal RB Leipzig, dovrà svuotare l’armadietto a giugno 2026. La società bianconera non ha più dubbi: l’operazione è stata un flop e la priorità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Openda, addio quasi certo? Frattesi Juventus, svolta nella corsa al centrocampista: quasi certo il suo addio all’Inter a giugno, un club in pole. Ultimedi Redazione JuventusNews24Frattesi Juventus, il centrocampista in uscita cerca spazio e la Roma tenta il sorpasso sui bianconeri inserendo una... Leggi anche: Dybala si opera: l'addio alla Roma è quasi certo JUVENTUS HEARTBREAK! Galatasaray Survive INSANE Comeback Argomenti più discussi: Lucumì, addio al Bologna quasi certo: la Juve farà un'offerta?; Milik verso l’addio alla Juventus il Bologna pensa al polacco | CM. Juve, per Openda possibili le vie del prestito o dello scambioLa Juventus metterà quasi certamente sul mercato, dopo averlo obbligatoriamente riscattato dal Lipsia, Lois Openda, attaccante classe 2000 della nazionale belga, anche se una cessione a ... tuttojuve.com Juventus: David, Openda e Koopmeiners sul mercato. Quanto costano e quanto vuole incassare: obiettivo 80 milioniIl mercato in uscita dei bianconeri dovrà portare un tesoretto alle casse del club. msn.com Si è divorato il 3-0 e poteva fare doppietta.. Ma WESTON resta comunque l’MVP della giornata! Ci serve davvero un attaccante quando abbiamo già lui #juventus #juvegenoa #mckennie #vincereèlunicacosacheconta #forzajuve - facebook.com facebook UFFICIALE l’esito degli esami in casa #Juventus Per #Vlahovic lesione di basso grado del soleo. Dovrà rimanere ai box per circa tre settimane Nessuna lesione per #Perin, che verrà monitorato quotidianamente NOTIZIA COMPLETA NEL PRIMO x.com