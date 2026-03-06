Dybala si opera | l' addio alla Roma è quasi certo

Paulo Dybala si sta preparando a sottoporsi a un intervento chirurgico, segnando un possibile addio alla Roma. La decisione di operarsi è ormai presa, e ci sono poche speranze che possa tornare in campo prima della fine della stagione. La situazione del giocatore argentino si sta consolidando come una delle più rilevanti per il club in questo momento.

L'argentino si sottoporrà ad intervento chirurgico a Villa Stuart. Il suo destino sembra segnato: addio a Trigoria e trasferimento in Argentina al Boca Juniors La storia fra la Roma e Paulo Dybala va verso l’epilogo scontato e più triste: l’addio. L’attaccante argentino nelle prossime si sottoporrà ad un intervento chirurgico e il rischio che la sua stagione finisca con largo anticipo è più di un’eventualità concreta. L’operazione, il ricco contratto (6 milioni netti più bonus) in scadenza a giugno e nessuna proposta di rinnovo la separazione delle strade sembra essere l’unica soluzione. Dybala (neo-papà, ndr) nella giornata di giovedì 5 marzo era tornato ad allenarsi con la squadra dopo il problema al ginocchio che lo aveva tenuto lontano dai campi per circa un mese, ma poi la doccia gelata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dybala verso l'addio alla Roma? Un club estero si muove per l'estatePaulo Dybala si trova al centro di una situazione contrattuale che potrebbe ridefinire i prossimi mesi di mercato.

Temi più discussi: Dybala al Boca Juniors? C'è lo zampino di Paredes e della moglie Oriana; Scricchiola il ginocchio. Dybala e il club hanno deciso: Oggi l'argentino si opera.

