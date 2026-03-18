Juventus Marsiglia e Lille interessati a Jonathan David per l’estate

La Juventus potrebbe perdere Jonathan David durante la prossima sessione di mercato estiva. Il giocatore, attualmente sotto contratto con il club francese, sembra essere nel mirino di diverse squadre, tra cui il Marsiglia e il Lille. Secondo fonti italiane, la società bianconera sta valutando la sua situazione, ma un suo possibile ritorno al Lille è tra le ipotesi più probabili.

Juventus, Jonathan David verso l’addio: possibile ritorno a Lille Il futuro di Jonathan David alla Juventus sembra sempre più lontano dalla Continassa, come riportato da Tuttosport. Dopo otto mesi deludenti, il canadese classe 2000 ha ormai perso il posto da titolare e nelle ultime nove giornate proverà a salvare il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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