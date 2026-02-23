Spalletti mette in guardia la squadra | Vi state giocando la Juventus! Il discorso al gruppo e la richiesta al Galatasaray

Spalletti avverte la squadra: “Stiamo rischiando di perdere contro la Juventus”. L’allenatore ha parlato chiaramente ai giocatori, sottolineando l’importanza della partita e la necessità di concentrarsi al massimo. Ha anche chiesto ai suoi di prepararsi con attenzione per la sfida contro il Galatasaray, che potrebbe influenzare il cammino europeo della squadra. La partita si avvicina e ogni dettaglio farà la differenza.

Una settimana decisiva attende la Juventus, con un periodo intenso che potrebbe ridefinire l’assetto della stagione. Dopo la sconfitta casalinga contro il Como, l’ambiente della Continassa è stato attraversato da un intervento netto di Luciano Spalletti, volto a restituire compattezza e determinazione al gruppo. L’allenatore ha ammesso responsabilità sui passaggi gestionali successivi al ko con l’Inter, ma ha spostato l’orizzonte sull’impegno quotidiano del gruppo e sulla capacità di reagire in modo concreto. Nel discorso tenuto in gruppo, il tecnico ha evidenziato che la permanenza nel club non è una conquista acquisita, bensì un privilegio da Sudare e conservare ogni giorno sul campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Inter Juve e quell’abisso sui corner: c’è un dato che mette in guardia Spalletti in vista del big match di San SiroInter Juve e quell’abisso sui corner: c’è un dato che mette in guardia Spalletti in vista del big match di San Siro. L’analisi sulla squadra di Chivu Il Derby d’Italia, si sa, vive di dettagli, tensio ... juventusnews24.com

Impallomeni: L’Inter deve stare attenta alla Juve. I nerazzurri non devono perdere per…Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del big match tra Inter-Juve ... msn.com

#Chivu: “Non volevo mettere Kalulu in difficoltà, ho detto ciò che ho visto in una dinamica di gioco” "Allarga il braccio e mette l’arbitro in condizione di prendere decisioni che a volte non sono favorevoli. Potrei anche chiedere scusa a Spalletti". x.com

Siamo riusciti a compromettere quanto di buono fatto nel primo tempo con una prestazione imbarazzante. Ogni giro che facevano andava in rete, Spalletti toglie Cambiaso e mette Cabal e la partita finisce. Da qui in poi non riusciamo mai a ripartire, a fare una - facebook.com facebook