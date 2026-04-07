Juventus-Genoa le pagelle | poche sufficienze tanta sufficienza

Nel primo quarto d'ora di Juventus-Genoa, la squadra di casa ha segnato due gol, complicando il match per gli avversari. La partita si è poi sviluppata con poche occasioni chiare e molte difficoltà per entrambe le formazioni. Le valutazioni dei singoli giocatori mostrano poche sufficienze, con molte prestazioni che si attestano sulla sufficienza. La gara si è conclusa con un punteggio che riflette le difficoltà incontrate da entrambe le squadre durante l'incontro.

La gara di Torino ha peccato dal punto di vista della convinzione, le due reti immediate della Juventus non hanno aiutato ma non c'è praticamente stata reazione. Non c'è da preoccuparsi assolutamente, ma serve tornare ad avere fame. Il doppio vantaggio della Juventus nel primo quarto d'ora ha reso molto difficile una gara che già non era per niente facile. E' stata più la voglia dei bianconeri di accorciare sul quarto posto che quella dei rossoblù di strappare punti salvezza. Centrocampo sotto accusa, la linea mediana del Genoa è stata sovrastata da quella piemontese. Attacco sterile, i cambi hanno portato poco. Bijlow 6. Non ha troppe colpe sui gol, nel finale nega anche la rete del 3-0 con un volo plastico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Serie C | Livorno-Pianese 1-2, le pagelle: amaranto stanchi e passivi, poche le sufficienze Le Pagelle: poche sufficienze per una squadra che non riesce più ad essere pericolosaLa Carrarese Incassa una Sconfitta Netta a Modena: L'Attacco in Crisi Preoccupa La Carrarese è stata sconfitta 2-0 dal Modena al Braglia sabato 14... Juventus - Genoa 4-2 (08.01.1984) 15a Andata Serie A. Temi più discussi: Juve-Genoa, le pagelle: McKennie 7, come giocare in dodici. Martin manda tutto all'aria, 5; Juventus-Genoa 2-0, pagelle: Conceiçao on-fire, Baldanzi sveglia gli ospiti; Pagelle Juventus-Genoa: scoppia la primavera di Di Gregorio (7,5), Conceicao mette le bollicine nello spritz (6,5); Juventus-Genoa, le pagelle di CM: McKennie, goal e giallo, riecco Di Gregorio! De Rossi, inizio horror. Pagina 4 | Pagelle Juve: Kelly guida, Locatelli scudiero, verve Cambiaso, Milik prepotenteRitrova la verve dei giorni migliori, agendo da quarto anarchico, con la licenza di svariare su tutto il fronte. L’azione del raddoppio nasce da una sua sventagliata rasoterra che spezza in due il ... tuttosport.com Juventus-Genoa 2-0, le pagelle: jolly McKennie (7,5), Di Gregorio provvidenziale (7,5), Yildiz a sprazzi (6)La Juventus, davanti ai propri tifosi, si sbarazza del Genoa: 2-0 il finale. Decidono le reti, entrambe nel primo tempo, di Bremer e McKennie. Di Gregorio, entrato nella ripresa, para un rigore ... leggo.it All'Allianz Stadium la Juventus si impone 2-0 sul Genoa, dominando per larghi tratti. La squadra guidata da Luciano Spalletti parte forte fin dai primi minuti, imponendo ritmo e controllo contro un Genoa in evidente difficoltà. Il match si sblocca al 4' con Gleison - facebook.com facebook Milik in campo durante Juventus-Genoa, per mezz'ora: non giocava così tanto da due anni x.com