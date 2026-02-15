Serie C | Livorno-Pianese 1-2 le pagelle | amaranto stanchi e passivi poche le sufficienze

Da livornotoday.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Livorno ha perso 1-2 contro la Pianese all’Armando Picchi, una sconfitta che evidenzia le difficoltà degli amaranto, apparsi stanchi e poco reattivi. La squadra di casa ha mostrato scarsa energia e ha commesso troppi errori in fase difensiva, consentendo agli ospiti di segnare due gol nel primo tempo. La Pianese, invece, ha sfruttato le occasioni e ha portato a casa i tre punti con le reti di Fabrizi e Bertini, mentre il gol di Panaioli nella ripresa non è bastato per cambiare l’esito del match.

La formazione di Venturato, al Picchi, si è arresa ai bianconeri. Prestazione sottotono di quasi tutta la squadra Il Livorno, all'Armando Picchi, si arrende alla Pianese. I bianconeri fanno loro la sfida imponendosi per 1-2 grazie alle reti di Fabrizi e Bertini, rendendo vano il gol nella ripresa di Panaioli. Tardiva la reazione degli amaranto, completamente fuori partita nei primi quarantacinque minuti. Seghetti 6,5: nel primo tempo prima para un insidioso tirocross di Sussi e poi respinge il rigore di Fabrizi. Fa quel che può per tenere in piedi i suoi. Mawete 4,5: saltato come un birillo da Coccia nell'azione che, al 6', sblocca la gara.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Serie C | Livorno-Pontedera 2-2, le pagelle: amaranto spenti, Di Carmine evita la sconfitta

Le Pagelle: poche sufficienze per una squadra che non riesce più ad essere pericolosa

La Carrarese ha subito una sconfitta pesante a Modena, dove il risultato di 2-0 ha evidenziato le difficoltà offensive del team toscano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie C | Livorno-Pianese, le probabili formazioni. Venturato: Per noi sarà una prova di maturità; Serie C: Livorno-Pianese, squalificati e diffidati; Serie C, le gare della 27^ giornata su Sky; Livorno-Pianese, biglietti in vendita.

serie c livorno pianeseDiretta/ Livorno Pianese (risultato 1-2): segna Panaioli ma non basta (Serie C 15 febbraio 2026)Serie C, Diretta Livorno Pianese, streaming video tv: c'è tantissima attesa per quella che sarà una sfida con pesanti punti in palio (15 febbraio 2026) ... ilsussidiario.net

serie c livorno pianeseSerie C | Livorno-Pianese 1-2, le pagelle: amaranto stanchi e passivi, poche le sufficienzeLa formazione di Venturato, al Picchi, si è arresa ai bianconeri. Prestazione sottotono di quasi tutta la squadra ... today.it