Serie C | Livorno-Pianese 1-2 le pagelle | amaranto stanchi e passivi poche le sufficienze

Il Livorno ha perso 1-2 contro la Pianese all’Armando Picchi, una sconfitta che evidenzia le difficoltà degli amaranto, apparsi stanchi e poco reattivi. La squadra di casa ha mostrato scarsa energia e ha commesso troppi errori in fase difensiva, consentendo agli ospiti di segnare due gol nel primo tempo. La Pianese, invece, ha sfruttato le occasioni e ha portato a casa i tre punti con le reti di Fabrizi e Bertini, mentre il gol di Panaioli nella ripresa non è bastato per cambiare l’esito del match.

La formazione di Venturato, al Picchi, si è arresa ai bianconeri. Prestazione sottotono di quasi tutta la squadra Il Livorno, all'Armando Picchi, si arrende alla Pianese. I bianconeri fanno loro la sfida imponendosi per 1-2 grazie alle reti di Fabrizi e Bertini, rendendo vano il gol nella ripresa di Panaioli. Tardiva la reazione degli amaranto, completamente fuori partita nei primi quarantacinque minuti. Seghetti 6,5: nel primo tempo prima para un insidioso tirocross di Sussi e poi respinge il rigore di Fabrizi. Fa quel che può per tenere in piedi i suoi. Mawete 4,5: saltato come un birillo da Coccia nell'azione che, al 6', sblocca la gara.