Le Pagelle | poche sufficienze per una squadra che non riesce più ad essere pericolosa

La Carrarese ha subito una sconfitta pesante a Modena, dove il risultato di 2-0 ha evidenziato le difficoltà offensive del team toscano. La squadra non riesce più a creare occasioni pericolose, e la mancanza di lucidità in attacco si fa sentire. Durante la partita, i padroni di casa hanno dominato il gioco, sfruttando le vulnerabilità degli avversari. La squadra di coach Riccardo Bianchi fatica a trovare la rete e si trova a dover affrontare un momento complicato.

La Carrarese Incassa una Sconfitta Netta a Modena: L'Attacco in Crisi Preoccupa. La Carrarese è stata sconfitta 2-0 dal Modena al Braglia sabato 14 febbraio 2026, una partita che ha messo in luce le crescenti difficoltà offensive della squadra toscana. Nonostante l'impegno, la prestazione complessiva non è stata sufficiente per impensierire gli avversari, sollevando dubbi sulla capacità di creare occasioni da gol e competere efficacemente nel campionato. Un Primo Tempo di Attesa e Poche Sorprese. L'incontro, disputato in un contesto competitivo come quello del Braglia, ha visto la Carrarese affrontare un avversario ben organizzato.