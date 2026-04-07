La Juventus sta considerando l’acquisto di Diego Moreira, centrocampista portoghese attualmente in forza allo Strasburgo. La società francese ha comunicato il prezzo richiesto per il suo trasferimento. La dirigenza bianconera sta monitorando da vicino il profilo di questo giovane talento, noto per la sua velocità e capacità di creare occasioni offensive sulle fasce laterali. La trattativa potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Juventus, occhi su Diego Moreira: lo Strasburgo fissa il prezzo del talento portoghese. Il mercato della Juventus continua a guardare con grande attenzione ai giovani profili internazionali capaci di garantire strappi e qualità sulle corsie esterne. Tra i nomi che stanno scalando le gerarchie nel gradimento della dirigenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Diego Moreira dello Strasburgo nel mirino per le corsie

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Nei sondaggi effettuati nell'ultimo periodo, la #Juventus ha chiesto nuove informazioni per Diego #Moreira. Lo #Strasburgo lo valuta tra i 35 e i 40M€. Mirko Di Natale - facebook.com facebook

In the inquiries made recently, #Juve has requested new information regarding Diego #Moreira. #Strasbourg values him between €35 and €40mln. [ @_Morik92_] x.com