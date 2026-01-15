Calciomercato Juventus | per le corsie offensive il preferito rimane questo giocatore ma c’è un nodo da sciogliere

Nel calciomercato della Juventus, il nome principale per le corsie offensive rimane stabile tra le preferenze della società. Tuttavia, permangono alcune questioni da chiarire prima di definire definitivamente l’accordo. La situazione attuale richiede attenzione e valutazioni approfondite per arrivare a una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

Calciomercato Juventus, per le corsie offensive il preferito rimane sempre questo giocatore. C’è però un nodo importante da sciogliere. La Juventus vive ore di frenetica attività sul fronte delle trattative, con l’obiettivo di consegnare rinforzi di qualità allo staff tecnico per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Secondo l’analisi puntuale riportata oggi da Il Corriere dello Sport, per quanto riguarda il ruolo di esterno offensivo la pista calda rimane sempre quella che porta a Federico Chiesa. La volontà del calciatore appare ormai delineata e rappresenta il motore dell’operazione: Federico intende tornare in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

