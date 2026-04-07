Juventus contatti con Bernardo Silva | occhio al nodo stipendio

La Juventus sta seguendo con attenzione la possibile opportunità di ingaggiare Bernardo Silva, un calciatore di livello internazionale. La trattativa si concentra principalmente sulla questione dello stipendio, considerata un elemento chiave nel confronto tra le parti. Silva rappresenta un profilo molto ricercato in ambito calcistico e la società bianconera sta valutando tutte le variabili legate a un eventuale trasferimento.

Occasione Bernardo Silva. Un profilo di altissimo livello monitorato con attenzione è quello di Bernardo Silva. Il fantasista portoghese non rinnoverà il proprio contratto con il Manchester City e si libererà a fine stagione. La Juventus ha già avviato i primi contatti per sondare il terreno, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, contatti con Bernardo Silva: occhio al nodo stipendio Leggi anche: Calciomercato Juventus, contatti con Bernardo Silva Juventus, avviati i contatti con Bernardo SilvaCome riportato da Matteo Moretto, la Juventus ha avviato i contatti con l’entourage di Bernardo Silva. JUVENTUS SCATENATA: DOPO BERNARDO SILVA OFFERTA SHOCK PER LUI!! Temi più discussi: Juventus: primi contatti con Bernaldo Silva, Spalletti firmerà per altri due anni; Il vice di Guardiola: Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale. C'è la Juve; Juve, nuovo contatto per Bernardo Silva: serve un ingaggio da top, aprile mese decisivo; Contatto Bernardo Silva-Juve! La risposta mercato e la mossa che va oltre Yildiz. Juventus su Bernardo Silva: contatti con Mendes, addio al CityLa Juventus sogna Bernardo Silva. Contatti con Jorge Mendes per il centrocampista del Manchester City, pronto a lasciare l’Inghilterra. europacalcio.it Bernardo Silva alla Juventus: svelata l’offerta dei bianconeri per l’ingaggio del calciatore portoghese. Tutte le cifre e i dettagliBernardo Silva alla Juventus: svelata l'offerta dei bianconeri per l'ingaggio del calciatore portoghese. Tutte le cifre e i dettagli ... calcionews24.com Bernardo Silva lascerà il City a fine stagione: c'è la conferma! Juve in pressing, il piano per il colpo - facebook.com facebook Il vice di Guardiola ufficializza l'addio di Bernardo Silva: dove può andare il portoghese, la Juventus vuole provarci x.com