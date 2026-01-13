Calciomercato Juventus contatti con Bernardo Silva

La Juventus continua a seguire attentamente le opportunità di mercato, con particolare attenzione a profili di alto livello internazionale. Tra i nomi in discussione, Bernardo Silva emerge come possibile obiettivo per il prossimo luglio. La società mantiene contatti e valuta attentamente questa opzione, senza conferme ufficiali, in un contesto di riflessione strategica per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La Juventus guarda avanti e monitora un profilo di peso internazionale. In ambienti di mercato prende quota l’idea Bernardo Silva, nome che i bianconeri tengono sotto osservazione in ottica giugno. Il centrocampista offensivo del Manchester City è in scadenza di contratto e sta valutando il proprio futuro. L’ingaggio resta elevato, ma la possibile volontà di cambiare aria apre uno scenario che la Juventus non ignora. In questo quadro, nelle prossime settimane potrebbero esserci contatti esplorativi per comprendere margini e sostenibilità dell’operazione. Per ora si tratta di una suggestione concreta, non di una trattativa avviata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

