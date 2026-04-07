La Juventus ha battuto il Genoa 2-0 nella partita giocata in casa, dopo il pareggio con il Sassuolo. La squadra ha ottenuto tre punti che le permettono di ridurre il divario con le zone che qualificano alla Champions League. Nel match, il portoghese Conceicao è stato protagonista, contribuendo alla vittoria della squadra.

La Juventus ha archiviato la sfida casalinga contro il Genoa con un rassicurante 2-0, tornando alla vittoria dopo il pari pre-pasquale contro il Sassuolo e accorciando le distanze dalla zona Champions. Una partita dal volto decisamente doppio: dominio assoluto nella prima frazione, con gioco rapido e verticalizzazioni efficaci, e un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Conceicao protagonista

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Svolta Conceicao: ha trovato continuità alla Juventus, 1 goal e 3 assist nelle ultime cinque partiteIl portoghese, protagonista di una grande partita anche contro il Genoa, sta trovando quella continuità che gli era mancata nel corso della stagione. goal.com

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Si è divorato il 3-0 e poteva fare doppietta.. Ma WESTON resta comunque l’MVP della giornata! Ci serve davvero un attaccante quando abbiamo già lui #juventus #juvegenoa #mckennie #vincereèlunicacosacheconta #forzajuve - facebook.com facebook

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