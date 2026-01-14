Juventus | Gatti e Conceicao recuperati

La Juventus si avvicina alla trasferta di Cagliari, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle 20:45, per la 21ª giornata di Serie A. Dopo i recenti problemi fisici, Federico Gatti e Francisco Conceicao sono tornati disponibili e si allenano con il resto della squadra, offrendo a Luciano Spalletti ulteriori opzioni per la partita.

La Juventus si prepara alla trasferta di Cagliari, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle 20:45 per la 21ª giornata di Serie A, con un importante rientro in rosa: Federico Gatti e Francisco Conceicao saranno a disposizione di Luciano Spalletti dopo i rispettivi infortuni. Gatti, operato al menisco esterno del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Gatti e Conceicao recuperati Leggi anche: Randagi Bassa Romagna, recuperati 142 gatti da inizio anno Leggi anche: Juve, la lista dei convocati per il Lecce: recuperati Conceicao, Pinsoglio e Cabal. Le ultime su Milik – FOTO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Indisponibili e squalificati per la 20^ giornata di Serie A; Mancini ed Hermoso out: Roma emergenza difesa; Milan, infortunio per Fullkrug. Verso Cagliari Juventus, alla Domus ci saranno Gatti e Conceição! Le novità - Verso Cagliari Juventus, a disposizione di mister Luciano Spalletti tornano Federico Gatti e Francisco Conceição. cagliarinews24.com

Juventus, Conceiçao si allena in palestra: dovrebbe tornare tra i convocati a Cagliari - Prosegue il recupero dall'infortunio muscolare per Francisco Conceicao. tuttomercatoweb.com

Gatti e Conceicao, rientro vicino: ora il problema di Spalletti è chi tenere fuori - I recuperi del difensore e dell'attaccante dai rispettivi infortuni offriranno all'allenatore nuove soluzioni e allo stesso tempo qualche grattacapo in più ... msn.com

Federico Gatti non è più incedibile per la Juventus Il difensore sembra sempre più lontano da Torino: Spalletti ha ormai delineato le gerarchie difensive, con Bremer, Kalulu e Kelly come punti fermi, complice anche l’infortunio che ha tenuto Gatti lontano dal facebook

Scambio tra #Gatti e @RLC, prosegue il dialogo tra @juventusfc e @acmilan - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Juventus #Juve #LoftusCheek #transfers x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.