Juventus | Conceicao furioso

Domenica 14 marzo 2026, allo stadio Bluenergy, la Juventus ha battuto l’Udinese con il risultato di 1-0. Dopo la partita, il tecnico dei bianconeri ha espresso il suo disappunto, manifestando chiaramente la sua insoddisfazione. La vittoria ha permesso alla Juventus di ottenere tre punti, ma l’allenatore si è mostrato furioso per l’andamento della gara.

La vittoria per 1-0 della Juventus contro l’Udinese, maturata sabato 14 marzo 2026 al Bluenergy Stadium, ha lasciato l’amaro in bocca ai bianconeri nonostante i tre punti preziosi in chiave Champions. A decidere la partita è stato il gol di Jeremie Boga nel primo tempo, una rete che ha permesso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Conceicao furioso Articoli correlati Juventus-Lecce: rientra ConceicaoLa Juventus inaugura il 2026 con la sfida casalinga contro il Lecce, in programma alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Juventus: brutte notizie per ConceicaoLa Juventus riceve una notizia negativa alla vigilia del posticipo contro la Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle 20:45 all’Allianz... Roma-Juventus, Conceicao pareggia momentaneamente i conti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Conceicao furioso Temi più discussi: Udinese-Juventus, moviola: il rigore negato ai friulani e il caos sul gol annullato; Marelli: Gol annullato a Conceiçao? Rocchi lo aveva detto. Ecco il motivo....; Conceicao si lascia andare dopo Juve Pisa: il messaggio sui social accende i tifosi bianconeri - FOTO; Laporta è ancora furioso per aver perso Dro: Traditi da De la Pena, un colpo al cuore. Pagella di Francisco Conceição in Udinese-Juventus: qualità e un gol annullato tra le polemichePagella di Francisco Conceição in Udinese-Juventus: qualità e un gol annullato tra le polemiche Nella vittoria della Juventus contro ... tuttojuve.com Juventus, la protesta di Conceicao per il goal annullato con l'Udinese: Contro tutti come sempreSui social Conceicao si è scagliato contro chi gli ha annullato una rete a Udine. msn.com Le pagelle di #Forlì #Juventus #NextGen Spiccano Anghelé e Puczka I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO facebook Serie C | Un punto a testa tra Forlì e Juventus Next Gen in terra romagnola Il racconto juve.it/Forli-NextGen x.com