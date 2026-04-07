La Juventus ha iniziato con il piede giusto la partita, mentre il Genoa si è mostrato troppo prudente e poco incisivo. La squadra di Spalletti ha così potuto gestire senza troppi affanni e festeggiare il suo 300° risultato in Serie A. Nel frattempo, il Como ha rallentato e la Roma si è fermata, lasciando la strada libera ai bianconeri. La partita si è svolta in un clima di relativa tranquillità, senza grandi rischi per la Juventus.

Se il Como rallenta e la Roma si ferma, la Juventus accelera: a lungo troppo timido e impaurito il Genoa per spaventare la squadra di Spalletti, che si gode così una pasquetta del tutto rilassata e rilassante e il suo 300° successo in Serie A. Due gol in meno di venti minuti (Bremer e McKennie) indirizzano la giornata, restituiscono il buon umore alla piazza e fanno felice John Elkann, in tribuna tranquillo e beato anche perché a un quarto d’ora dalla fine della partita Di Gregorio (subentrato all’infortunato Perin) ha parato un rigore a Martin. Risultato: la corsa al quarto posto e alla qualificazione Champions è più che mai aperta, i lariani sono adesso un solo gradino più su e la Roma è staccata di tre punti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Juve, una partenza sprint per la cifra tonda di Spalletti

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