Juve Yildiz al buio | infortunio al polpaccio e digiuno da gol trema lo Stadium

Yildiz si ferma al polpaccio e non segna da settimane, creando apprensione tra i tifosi della Juventus. L’attaccante turco ha subito un infortunio durante l’ultimo allenamento, che lo terrà lontano dal campo per diverse partite. La sua assenza pesa sulla squadra, già in difficoltà in attacco. Intanto, i supporter seguono con ansia le sue condizioni e sperano in una pronta ripresa. La squadra si prepara a una sfida decisiva con pochi punti di riferimento offensivi.

In meno di ventuno giorni, l’universo Juventus è stato investito da una forza centrifuga che ha polverizzato ogni certezza. Quello che sembrava l’inizio di un’ascesa trionfale, sancito dal roboante 4-1 di Parma, si è trasformato in un calvario sportivo fatto di eliminazioni (Coppa Italia), tracolli continentali (il 5-2 di Istanbul) e l’incredibile resa interna contro il Como. A completare un quadro clinico già critico per la compagine di Luciano Spalletti, sono arrivate le smorfie di dolore di Kenan Yildiz. Il numero dieci bianconero, faro tecnico e carismatico del sodalizio, ha abbandonato il campo a sette minuti dal termine dell’ultimo match, lasciando l’ambiente in uno stato di ansia profonda in vista di una settimana che definirà i destini della stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Yildiz tiene in ansia la Juve: fastidio al polpaccio e Galatasaray ora a rischio. Cosa filtra sulle condizioni del turcoYildiz si ferma a causa di un fastidio al polpaccio, creando preoccupazione tra i tifosi della Juve.

Juve Cremonese 4-0 LIVE: ovazione per Yildiz dallo Stadium al momento della sostituzioneSegui con noi la diretta di Juve-Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juve, è buio pesto: il Como espugna lo Stadium e sogna l'Europa; Le pagelle di Galatasaray-Juve: Koopmeiners brilla nel buio, malissimo la difesa; Il disastro della difesa; Serata di Gala o da incubo? La Juve crolla 5-2 col Galatasaray: Spalletti ora cerca il miracolo.

Dalla Turchia provocano la Juve prima del Galatasaray: Yildiz furioso con Spalletti. Il retroscenaScatta il conto alla rovescia in vista del ritorno dei playoff di Champions League, in patria viene enfatizzata una reazione che, però, non è altro che una reazione dell'attaccante per il dolore al po ... corrieredellosport.it

Varriale sui social ha detto la sua su Galatasaray Juve non promuovendo i bianconeri e soprattutto esprimendo un giudizio netto su YildizVarriale sui social ha detto la sua su Galatasaray Juve non promuovendo i bianconeri e soprattutto esprimendo un giudizio netto su Yildiz La disfatta della Juventus in terra turca continua a generare ... juventusnews24.com

Dalla Turchia provocano la #Juve prima del #Galatasaray: " #Yildiz furioso con #Spalletti". Il retroscena x.com

#Yildiz tiene in ansia la #Juve Cosa filtra per #JuveGalatasaray - facebook.com facebook