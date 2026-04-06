La Juventus ha affrontato un doppio problema durante l'ultima partita. Il portiere è stato sostituito all'intervallo a causa di un infortunio al polpaccio, mentre il giocatore serbo, partito titolare, ha subito un infortunio durante il secondo tempo. Entrambi i giocatori sono usciti dal campo in modo non pianificato e sono stati valutati dai medici dello staff. La squadra ora dovrà fare affidamento su altre soluzioni per le prossime gare.

Brutte notizie per Luciano Spalletti. Sia Mattia Perin che Dusan Vlahovic, infatti, sono alle prese con dei problemi al polpaccio. Il portiere, schierato titolare nel match contro il Genoa, è stato sostituito all'intervallo: al suo posto è entrato Michele Di Gregorio, che ha anche parato un rigore ad Aaron Martin nel secondo tempo. Il serbo, partito in panchina, si è invece fatto male mentre si riscaldava ed è dunque rientrato negli spogliatoi prima della fine della partita. In ogni caso, la prima impressione è che per nessuno dei due si tratti di infortuni particolarmente gravi. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doppio infortunio per la Juve: problemi al polpaccio per Perin e Vlahovic

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