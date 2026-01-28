Juve Kolo Muani e non solo | il maxi-intreccio con Zirkzee e Mateta
La Juventus potrebbe trovarsi coinvolta in un grande scambio di attaccanti con la Premier League. Kolo Muani, Zirkzee e Mateta sono al centro di un puzzle complicato che potrebbe cambiare le carte in tavola per i bianconeri. La trattativa sembra ancora in fase di definizione, ma le mosse di mercato in Inghilterra potrebbero influenzare anche il futuro della squadra di Torino.
I bianconeri potrebbero essere protagonisti o spettatori, con affondo finale, di un domino di attaccanti che riguarda la Premier L’Inghilterra è terra e campionato con cui negli ultimi anni la nostra Serie A ha creato un ponte di mercato abbastanza importante, anche se non sempre le cose sono andate per il verso giusto. Soddisfazioni sì ma anche parecchie delusioni. Chiedere alla Roma, ad esempio, che ha preso Malen già decisivo all’esordio ma anche Bailey che al contrario è stato un flop clamoroso. Il Milan ha preso Nkunku e Fullkrug, ancora da decifrare, l’Inter è andata alla grande con Akanji, il Napoli De Bruyne – anche se era svincolato – ma anche lo scorso anno Lukaku e McTominay. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Juventus, tutti i nomi per l'attacco: Mateta, Beto, Zirkzee e Kolo Muani
La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, tra cui Mateta, Beto, Zirkzee e Kolo Muani.
Calciomercato Juve LIVE: novità importanti su Kolo Muani. Spunta l'ipotesi Zirkzee
La Juventus lavora senza sosta sul mercato.
Perché la Juventus rivuole Kolo Muani? Dall'operazione saltata in estate al ritorno di fiamma, nuovo tentativo per l'attaccante francese; Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena; Kolo Muani chiama la Juve, il Psg fa muro. La lista della Signora, ci sono anche Beto e Biereth.
Juventus, Chiellini 'allontana' Kolo Muani: Gioca al Tottenham, non è il caso di parlarne. Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Monaco valido per l'ultima.
Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: la Juventus insiste per Kolo Muani e punta Norton-Cuffy; Genoa visite mediche per Amorim; Napoli su Alisson e Juanlu Sanchez. In chiusura la trattativa tra Cagliari e De Graafschap Doetinchem per Othniël Raterink. In questa stagione il terzino destro classe 2006 ha colleziona
Calciomercato, Juventus-Kolo Muani ora è assalto: la richiesta del Psg (e il piano B bianconero) - Pressing per Norton-Cuffy
La Juve vuole riportare Kolo Muani in bianconero! C'è l'apertura del francese, le ultime sulla trattativa
