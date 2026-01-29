Romagnoli non si allena tensione nella Lazio di Lotito | ora è il giocatore che chiede la cessione

La tensione sale nella Lazio di Lotito. Alessio Romagnoli non si presenta più agli allenamenti e chiede di essere ceduto. Dopo aver smentito ufficialmente le voci di mercato, il giocatore ha deciso di fare un passo avanti e saltare le sedute. La situazione è calda e il club si trova a dover gestire una crisi aperta con uno dei suoi difensori.

Scoppia nuovamente il caos attorno alla posizione di Alessio Romagnoli: dopo le voci di cessione e la smentita ufficiale del club, ora è il giocatore a pretendere il trasferimento all'al Sadd saltando le sedute di allenamento. Un cortocircuito totale in cui Sarri ha preferito la strada del silenzio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il club Lazio ha annunciato che Alessio Romagnoli rimarrà nella rosa, bloccando la cessione.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, offre un approfondimento sulle recenti vicende che riguardano il club.

Parole shock del presidente della Lazio Lotito in conferenza stampa post Lazio-Fiorentina 2-2

Il caso Romagnoli è esploso: il difensore non si allena più, lo scontro con la Lazio è totaleAlessio Romagnoli si ribella dopo il mancato passaggio all'Al-Sadd: non si allena più, ha marcato visita anche ieri e salterà il Genoa. tuttomercatoweb.com

Il caso Romagnoli: non si allena con la Lazio, vuole trasferirsi all'Al SaddIl difensore spinge per l'addio ed è pronto ad usare la linea dura: scontro anche tra Lotito e Sarri. msn.com

Romagnoli si ribella come un uomo in trappola, può passare alla storia come il dissidente più ostinato di Lotito. Non si allena più, ha marcato visita anche ieri e salterà il Genoa lasciando un buco in difesa. Alessio ha riparlato con Sarri per la terza volta, spera facebook

