Romagnoli non si allena tensione nella Lazio di Lotito | ora è il giocatore che chiede la cessione
La tensione sale nella Lazio di Lotito. Alessio Romagnoli non si presenta più agli allenamenti e chiede di essere ceduto. Dopo aver smentito ufficialmente le voci di mercato, il giocatore ha deciso di fare un passo avanti e saltare le sedute. La situazione è calda e il club si trova a dover gestire una crisi aperta con uno dei suoi difensori.
Scoppia nuovamente il caos attorno alla posizione di Alessio Romagnoli: dopo le voci di cessione e la smentita ufficiale del club, ora è il giocatore a pretendere il trasferimento all'al Sadd saltando le sedute di allenamento. Un cortocircuito totale in cui Sarri ha preferito la strada del silenzio.🔗 Leggi su Fanpage.it
