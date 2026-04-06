Moviola Juve Genoa | proteste per un possibile fallo su Colombo prima del gol di Bremer giusto il rigore?

Nel corso della partita tra Juventus e Genoa, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526, sono state sollevate discussioni riguardo a un possibile fallo su Colombo prima del gol di Bremer. I tifosi e gli analisti si sono concentrati su questa azione, mentre l’arbitro ha convalidato il rigore assegnato alla Juventus. La decisione arbitrale ha suscitato proteste, mettendo in discussione l’episodio chiave del match.

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