Moviola Cremonese Inter Massa promosso dai giornali | focus sul petardo e i dubbi sui cartellini

Dopo il match tra Cremonese e Inter, i giornali hanno promosso Massa. L’arbitro di scena allo Zini ha ricevuto giudizi positivi, soprattutto per come ha gestito il petardo e alcune decisioni sui cartellini. Il giorno dopo il successo dei Nerazzurri, l’attenzione si sposta sui voti e le critiche di chi ha commentato l’operato del direttore di gara.

