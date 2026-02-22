Juve Como 0-2 | ma è solo colpa dei giocatori? Fate firmare Spalletti ma attenzione… | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

La sconfitta della Juventus contro il Como deriva principalmente dalle scelte dei giocatori in campo. La squadra ha mostrato difficoltà nel controllo del gioco e nella fase difensiva, compromettendo il risultato. La dirigenza prende in considerazione un possibile cambio di allenatore, ma si concentra anche sulle prestazioni individuali. La partita ha acceso discussioni interne sulla gestione tecnica e sulle decisioni tattiche adottate. Si attende una risposta immediata da parte della squadra nelle prossime sfide.

Juve Como, le profonde riflessioni della dirigenza bianconera sulle precise responsabilità del tecnico e il possibile rinnovo contrattuale. Il momento delicato della  Juventus  continua a far discutere l’intero ambiente dopo l’ennesimo passo falso stagionale. La  Vecchia Signora  è incappata in un dolorosissimo scivolone sabato pomeriggio, trafitta inesorabilmente dalle reti di  Vojvoda  e  Caqueret  arrivate puntualmente una per tempo. Questa grave sconfitta aggrava la profonda crisi dei  bianconeri, reduci dal clamoroso cinque a due incassato in  Champions League  contro il  Galatasaray, un crollo totale che  costringerà la squadra alla disperata rimonta per evitare l’eliminazione  europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

