Juve Como 0-2 | ma è solo colpa dei giocatori? Fate firmare Spalletti ma attenzione… | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

La sconfitta della Juventus contro il Como deriva principalmente dalle scelte dei giocatori in campo. La squadra ha mostrato difficoltà nel controllo del gioco e nella fase difensiva, compromettendo il risultato. La dirigenza prende in considerazione un possibile cambio di allenatore, ma si concentra anche sulle prestazioni individuali. La partita ha acceso discussioni interne sulla gestione tecnica e sulle decisioni tattiche adottate. Si attende una risposta immediata da parte della squadra nelle prossime sfide.

Juve Como, le profonde riflessioni della dirigenza bianconera sulle precise responsabilità del tecnico e il possibile rinnovo contrattuale. Il momento delicato della Juventus continua a far discutere l’intero ambiente dopo l’ennesimo passo falso stagionale. La Vecchia Signora è incappata in un dolorosissimo scivolone sabato pomeriggio, trafitta inesorabilmente dalle reti di Vojvoda e Caqueret arrivate puntualmente una per tempo. Questa grave sconfitta aggrava la profonda crisi dei bianconeri, reduci dal clamoroso cinque a due incassato in Champions League contro il Galatasaray, un crollo totale che costringerà la squadra alla disperata rimonta per evitare l’eliminazione europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juve Roma 2-1: Vecchia Signora ottima, ma attenzione agli errori | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

Leggi anche: Napoli Juve 2-1: Spalletti, ma perchè? | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

Juve Como 0-2: ma è solo COLPA dei giocatori Fate firmare SPALLETTI, ma attenzione...

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juve, ora è vera crisi: lezione del Como allo Stadium (che fischia), la Roma può andare a +4; La Juventus cade ancora: vince il Como 2-0; Serie A, Juventus-Como 0-2: Vojvoda e Caqueret espugnano lo Stadium, altro crollo bianconero; Serie A, Juventus-Como 0-2. Sprofondo Juve, Allianz di gelo: gol e highlights.

Juventus-Como 0-2, gol e highlights. Reti di Vojvoda e Caqueret, Spalletti ancora koLeggi su Sky Sport l'articolo Juventus-Como 0-2, gol e highlights. Reti di Vojvoda e Caqueret, Spalletti ancora ko ... sport.sky.it

Quando si gioca Juventus - Como?Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Le pagelle e i voti ai protagonisti di Juve Como. #juvecomo #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook

La moviola di #Juve- #Como: non è rigore il tocco di braccio di #Kelly x.com