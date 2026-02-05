Il tecnico del Torino, Marco Baroni, commenta la partita di ieri sera contro l’Inter. Non nasconde la delusione per il risultato, ma si dice soddisfatto della prestazione della squadra. “Nel primo tempo siamo stati passivi, nella ripresa abbiamo fatto meglio”, afferma. La sua analisi lascia intendere che il Torino ha mostrato segnali di miglioramento, anche se alla fine il punteggio non è stato dalla loro parte.

Inter News 24 Baroni a Mediaset ha commentato la sconfitta del suo Torino in casa dell’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. Le parole del tecnico granata. Marco Baroni, tecnico del Torino, ha commentato la sconfitta arrivata per 2-1 all’U-Power Stadium di Monza contro l’ Inter che ha segnato l’eliminazione dei granata dalla Coppa Italia ai quarti di finale, dopo aver eliminato la Roma agli ottavi. ANALISI DELLA PARTITA – «Sono soddisfatto della prestazione. Nel primo tempo siamo stati ordinati ma passivi, potevamo portare maggior pressione. Nel secondo molto meglio, potevamo fare meglio nei gol ma la squadra è viva e ci ha creduto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Baroni a Mediaset: «Soddisfatto della prestazione, noi passivi nel primo tempo ma meglio nella ripresa»

