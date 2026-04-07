Durante una partita di A-League, il calciatore ha riportato una frattura al gomito. La diagnosi ha confermato la necessità di un intervento chirurgico. L’incidente si è verificato durante il secondo tempo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La squadra ha comunicato che il giocatore dovrà seguire un periodo di recupero, senza specificare la durata. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

"> Juan Mata: Frattura al Gomito Durante il Match di A-League. Juan Mata, noto calciatore spagnolo, è stato recentemente colpito da un infortunio che lo terrà fuori dal campo per un periodo indefinito. Durante la partita di A-League tra Melbourne Victory e Wellington Phoenix, Mata ha subito una frattura all’ulna del gomito, dopo uno scontro che ha deluso i tifosi e la squadra. Le sue condizioni sono ora sotto stretta osservazione e si attende un aggiornamento medico nei prossimi giorni. Impatto dell’Infortunio sul Melbourne Victory. La perdita di Mata rappresenta un duro colpo per il Melbourne Victory, squadra in cerca di riscatto nel campionato australiano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juan Mata ha subito una frattura al gomito e dovrà affrontare un intervento chirurgico.

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