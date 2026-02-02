Pajola costretto al intervento chirurgico | il giocatore della Virtus Bologna dovrà sottoporsi a operazione al menisco

Alessandro Pajola si è infortunato durante l’allenamento e dovrà sottoporsi a un intervento al menisco del ginocchio sinistro. Il capitano della Virtus Bologna si è sottoposto a visite mediche e i dottori hanno deciso per l’intervento, che arriverà nei prossimi giorni. La squadra spera di riaverlo in campo al più presto, ma per ora il giocatore dovrà fermarsi.

Un colpo duro per la Virtus Bologna. Il capitano della squadra, Alessandro Pajola, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro a causa di una lesione al menisco esterno. L’annuncio è arrivato direttamente dal club, che ha reso noto che il giocatore, dopo aver subito un dolore persistente e una progressiva limitazione della funzionalità del ginocchio, è stato sottoposto a ulteriori accertamenti medici. I risultati hanno confermato la necessità di un intervento, programmato nei prossimi giorni. I tempi di recupero non sono ancora noti, ma si prevede un periodo di assenza prolungato dal campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pajola costretto al intervento chirurgico: il giocatore della Virtus Bologna dovrà sottoporsi a operazione al menisco. Approfondimenti su Virtus Bologna Juventus, infortunio Gatti: lesione al menisco. Dovrà essere operato Juve, un altro guaio! Lesione al menisco per Gatti: dovrà essere operato La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Virtus Bologna Basket, tegola per la Virtus Bologna: Alessandro Pajola si opera al meniscoBrutto colpo per la Virtus Bologna che perde Alessandro Pajola per un infortunio al ginocchio. Il capitano dei campioni d'Italia si sottoporrà ad un'operazione chirurgica: i tempi di recupero verranno ... sport.sky.it Virtus Bologna, tegola Alessandro Pajola: lesione al menisco per il capitanoUna pessima notizia per la Virtus Bologna: il capitano Alessandro Pajola, a seguito del protrarsi di dolore e limitazione funzionale al ginocchio sinistro, é ... pianetabasket.com VIRTUS BOLOGNA, CHE BATOSTA! ALESSANDRO PAJOLA AI BOX Lesione al menisco esterno per il capitano bianconero, che dovrà andare sotto i ferri. L'annuncio: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/virtus-bologna-tegola-alessandro-p facebook La Virtus Bologna aveva toccato il +17 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.