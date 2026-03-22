Mourinho scoppia in lacrime prima di Benfica Vitoria Guimaraes lo Special One non trattiene l’emozione al minuto di silenzio per Louro – VIDEO

Da calcionews24.com 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita tra Benfica e Vitoria Guimaraes, l’allenatore Mourinho si è commosso visibilmente, piangendo durante il minuto di silenzio dedicato a Louro. Il tecnico portoghese ha mostrato un’ampia reazione emotiva, incapace di trattenere le lacrime mentre il pubblico osservava il momento di raccoglimento. L’episodio è stato catturato in un video che ha fatto il giro dei social.

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