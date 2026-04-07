Jonathan Rea commenta Pedro Acosta mentre il suo passaggio a Ducati si avvicina

Da napolipiu.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonathan Rea ha commentato il passaggio di Pedro Acosta a Ducati, evidenziando l’attenzione che circonda questa operazione. Acosta, giovane talento nel mondo delle corse, si prepara a entrare nel team Ducati, una delle squadre più competitive del campionato. Rea ha espresso alcune considerazioni sulla situazione, senza approfondimenti ulteriori. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jonathan Rea ha recentemente espresso le sue opinioni su Pedro Acosta e su cosa potrebbe significare il suo possibile passaggio a Ducati, dove potrebbe correre accanto a Marc Marquez. Le speculazioni su un futuro in Ducati per Acosta nel 2027 hanno generato un acceso dibattito, specialmente riguardo a come si comporterà contro campioni consolidati come Marquez. Da sempre acerrimo sostenitore della sua carriera, Acosta ha sempre sognato di correre con Marquez. Sembra che questo sogno stia per diventare realtà, con un possibile trasferimento che potrebbe avvenire tra non molto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Jonathan Rea commenta Pedro Acosta mentre il suo passaggio a Ducati si avvicina.

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