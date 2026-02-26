Pedro Acosta ha commentato il ritorno di Brad Binder nel 2026, sottolineando come si tratti di un cambiamento inaspettato nel panorama delle competizioni. La sua analisi si concentra sulle possibili implicazioni di questa scelta e sul modo in cui potrebbe influenzare le dinamiche in pista. La discussione si concentra sui dettagli di questa nuova fase, lasciando spazio alle interpretazioni sul futuro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Pedro Acosta ha notato un cambiamento significativo nell’atteggiamento del suo compagno di squadra KTM, Brad Binder, che appare molto più sicuro di sé dopo una campagna del 2025 piuttosto difficile. Questo rinnovato slancio è un fattore chiave per Acosta, che si è unito al team factory KTM nel 2021, proveniente da Tech3. Dal suo arrivo sulla griglia nel 2020, Binder ha sempre rivestito il ruolo di leader del team KTM. Tuttavia, la situazione ha cominciato a cambiare lo scorso anno, quando Acosta è subentrato, terminando la stagione al quinto posto generale con 307 punti e cinque podi, mentre Binder ha faticato, chiudendo solo all’undicesimo posto senza mai salire sul podio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pedro Acosta commenta il rilancio di Brad Binder nel 2026: un cambiamento sorprendente.

Ducati CEO chiarisce le voci su Pedro Acosta e un possibile trasferimento in KTM nel 2027.Ducati CEO chiarisce le voci su Pedro Acosta e un possibile trasferimento in KTM nel 2027.

Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Pedro Acosta sale in vetta. 4° Bezzecchi, Bagnaia macina chilometri

Temi più discussi: Siamo più veloci, la moto è più naturale: Pedro Acosta carico per il 2026; Acosta: Ducati e Aprilia superiori. In Thailandia obiettivo top-5; Fiducioso, Pedro Acosta punta alla top 5 dopo i test di Buriram; Pedro Acosta realista: Aprilia e Ducati fanno paura, ma KTM cresce.

Siamo più veloci, la moto è più naturale: Pedro Acosta carico per il 2026E conferma i progressi della KTM RC16 chiudendo in top 5 nel time attack. Lo spagnolo è fiducioso per la stagione ma riconosce che Ducati e Aprilia sono più avanti ... msn.com

Jorge Lorenzo si interroga se Marquez e Acosta possano formare un ‘dream team’ in Ducati.Pedro è un ragazzo intelligente, ha commentato Lorenzo, è affiancato da un manager astuto, Albert Valera, e in Ducati c’è Gigi Dall’Igna: le persone intelligenti si capiscono. Questo punto di ... napolipiu.com

LA MOTOGP VUOLE MARC MARQUEZ, ALEX MARQUEZ e MARCO BEZZECCHI ALLA PRIMA PRESS CONFERENCE DEL 2026 NON ci saranno Pecco Bagnaia, Pedro Acosta e Toprak Razgatioglu #ThaiGP #motogp facebook

KTM prima degli altri nei Test MotoGP di Buriram: Pedro Acosta elogia i progressi della RC16 nella rincorsa ad Aprilia e Ducati. @corsedimoto x.com