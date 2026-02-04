Vannacci | Non ho tradito nessuno ma nella Lega non ho avuto autorità
Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega dopo aver ricevuto accuse da Matteo Salvini. In una dichiarazione, l’ex vicesegretario spiega che il suo ruolo era solo formale: gli era stato affidato un incarico, ma senza poteri o responsabilità effettive. Vannacci ribadisce di non aver tradito nessuno, ma ammette di non aver avuto l’autorità che gli era stata promessa.
Roberto Vannacci lascia la Lega e risponde agli attacchi del leader del Carroccio Matteo Salvini. “Nella Lega mi è stato assegnato un incarico di vicesegretario ma non avevo nessuna autorità o responsabilità. Era un incarico ad honoris causa. Non mi è stata data possibilità di essere di incisivo da un punto di vista politico. Io non ho tradito nessuno, anzi sono rimasto fedele ai miei principi e valori: sono andato via dalla Lega proprio per questo”, ha detto il generale nel corso del suo intervento a un appuntamento sulla remigrazione a Modena. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
