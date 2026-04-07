Joe Bastianich apre il suo primo ristorante di hamburger in Italia, situato nel centro commerciale Fiordaliso a Rozzano. Il nuovo locale si chiama JB Burger ed è il primo progetto dedicato agli hamburger del noto imprenditore. La sede si trova in una zona commerciale frequentata, pronta ad attirare clienti interessati a una nuova proposta gastronomica. L’apertura segna un passo importante per l’espansione del marchio nel paese.

Joe Bastianich sbarca a Rozzano per l’apertura di JB Burger, il suo primo progetto dedicato agli hamburger in Italia, situato all’interno del centro commerciale Fiordaliso. L’imprenditore sarà presente nel locale mercoledì 8 aprile per un incontro con il pubblico. L’attività ha iniziato a operare lo scorso sabato, registrando un volume di visitatori molto elevato fin dalle prime ore di attività. Il gastronomico è posto sullo smash burger, una tecnica che prevede la pressatura della carne selezionata direttamente sulla piastra, accompagnata da un pane morbido e sapori decisi. Il modello operativo tra visione creativa e scalabilità. La genesi di JB Burger poggia su un accordo strategico tra due realtà diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Joe Bastianich sbarca a Rozzano: ecco lo smash burger di NY

Joe Bastianich lancia JB: la nuova frontiera dello smash burger d'autoreJoe Bastianich ridefinisce i confini del fast casual in Italia lanciando JB Burger, un brand nato dalla sinergia strategica con Bun Burgers.

Joe Bastianich arriva a Rozzano: inaugurato “JB Burger”, il suo primo locale italianoRozzano, 6 aprile 2026 - Joe Bastianich mercoledì 8 aprile al centro commerciale “Fiordaliso” per incontrare il pubblico presso “JB Burger” nel suo...

Bastianich cosa combini

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