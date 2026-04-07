Jeremy King e il sistema ristorante

Jeremy King, noto come co-creatore e figura chiave nel settore della ristorazione, ha contribuito al rilancio di diversi locali rinomati. La sua collaborazione con Chris Corbin ha portato a successi significativi nel campo della ristorazione, trasformando alcuni esercizi in punti di riferimento della scena culinaria. La sua attività si concentra sulla gestione di locali che sono diventati simboli di qualità e stile, consolidando la sua presenza nel settore.

Co-creatore (con Chris Corbin) e geniale artefice del rilancio di ristoranti che sono diventati immediatamente istituzioni favolose, King ha affinato il suo talento per l’ospitalità in oltre 45 anni, accogliendo nei suoi locali clienti famosi e comuni, cogliendo in ogni tavolo il senso più autentico dell’ospitalità professionale. Nel suo Without Reservation Jeremy King racconta il senso del suo lavoro in un memoir che funziona soprattutto come riflessione sul ristorante inteso come sistema. Non c’è centralità della cucina, ma della sala e delle dinamiche che la attraversano. Chi lo intervista lo descrive così: «Ha appena compiuto 70 anni e dà la perenne impressione di aver appena scoperto, proprio quella mattina, il segreto per una vita perfetta». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Jeremy King e il sistema ristorante Burger King mette l’IA nelle cuffie dei dipendenti: così il nuovo sistema «Patty» li obbligherà a essere più cordialiBurger King porta l’intelligenza artificiale direttamente nelle cuffie dei suoi dipendenti. Leggi anche: NOLA King: Samuel L. Jackson guida lo spinoff di Tulsa King con un nuovo titolo! Jérémy Ferrari, Eric Antoine... dans une équipe improbable | FORT BOYARD FRANCE 2020 E05 Argomenti più discussi: Without Reservation | Jeremy King e il sistema ristorante; Linkiesta.it. Without ReservationJeremy King e il sistema ristoranteIl libro di uno dei più grandi maître inglesi sposta il racconto gastronomico dalla cucina alla sala. Un memoir che diventa analisi dell’ospitalità come struttura relazionale, tra osservazione e metod ... linkiesta.it «Arlington», una nuova scommessa per Jeremy KingAi suoi tavoli si potevano incontrare facilmente personaggi come la principessa Diana e Elton John, Mick Jagger e Liz Taylor. Era un’insegna leggendaria. Quella che aveva lanciato l’astro della ... corriere.it Giro una dozzina di #reel alla volta così posso programmarli e consigliarvi sempre qualche serie che magari vi è sfuggita… #mayorofkingstown è su #paramountplus con la penna di #taylorsheridan - facebook.com facebook