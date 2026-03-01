Burger King mette l’IA nelle cuffie dei dipendenti | così il nuovo sistema Patty li obbligherà a essere più cordiali

Burger King ha introdotto un nuovo sistema chiamato «Patty» che utilizza l’intelligenza artificiale nelle cuffie dei dipendenti. Questo sistema monitora le conversazioni con i clienti e fornisce indicazioni in tempo reale per migliorare la cortesia. La sperimentazione è iniziata in alcuni punti vendita, con l’obiettivo di rendere più efficaci le interazioni tra personale e clienti.

Burger King porta l'intelligenza artificiale direttamente nelle cuffie dei suoi dipendenti. Il colosso del fast food ha lanciato «Patty», un assistente vocale basato sull'IA che – come racconta Thibault Roux, Chief Digital Officer di Burger King al sito The Verge – «aiuterà lo staff a offrire un servizio più cordiale ai clienti». Il chatbot – costruito da OpenAI, la società madre di ChatGPT – potrà rispondere in tempo reale alle domande pratiche dei dipendenti sulla realizzazione di un piatto o sulla pulizia delle stoviglie. Ma c'è un'altra caratteristica che sta facendo parecchio discutere. Come funziona «Patty». Oltre a fornire consigli, Patty ascolterà le conversazioni dei dipendenti, così da suggerire «appropriate tonalità comunicative».