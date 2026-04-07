Jeans come lusso Adriano Goldschmied non aveva dubbi su come il jeans dovesse essere inteso Ecco chi era questo visionario imprenditore

È morto Adriano Goldschmied, noto come il «padrino del denim». Imprenditore e designer, Goldschmied ha rivoluzionato il modo di concepire il jeans, riconoscendone il valore come prodotto di lusso. Fu lui a intuire le potenzialità di quel tessuto, che un tempo era considerato un semplice materiale da lavoro, e a promuoverne l’evoluzione nel settore dell’alta moda. La sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dell’abbigliamento.

È morto Adriano Goldschmied, noto a tutti come il «padrino del denim». Fu lui, infatti, a intuire le potenzialità di quel tessuto, un tempo utilizzato dagli operai come tuta da lavoro e poi diventato un cult. Come abbinare i jeans di sera: 5 look chic che trasformano il denim X Adriano Goldschmied, passione denim. Goldschmied si è spento all’Ospedale di Castelfranco Veneto. Nato a Ivrea da una famiglia triestina, Goldschmied si innamorò del denim nel dopoguerra, complici i soldati americani che lo indossavano e che ai suoi occhi dii ragazzino li facevano sembrare degli eroi. Di lì, l’idea di un «denim premium», ossia di un denim pensato per un pubblico “alto”, che lo portò ad aprire il King’s Shop, negozio d’élite a Cortina D’Ampezzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Jeans come lusso, Adriano Goldschmied non aveva dubbi su come il jeans dovesse essere inteso. Ecco chi era questo visionario imprenditore Addio a Adriano Goldschmied: l’uomo che rese i jeans un lussoL’Italia perde Adriano Goldschmied, l’uomo che ha elevato il denim a elemento di lusso, scomparso a 82 anni dopo aver combattuto una malattia... Addio ad Adriano Goldschmied, il ‘padrino del denim’ che rivoluzionò i jeans aveva 82 anni(Adnkronos) – Addio ad Adriano Goldschmied, figura chiave della moda contemporanea e riconosciuto come il 'padrino del denim': grazie a lui, ogni... Temi più discussi: Addio al guru del denim: Adriano Goldschmied rivoluzionò i jeans; Addio ad Adriano Goldschmied, il padrino del denim; Tanti progetti e una sfilata a metà a aprile: le parole di Adriano Goldschmied nell'ultima intervista rilasciata a FashionUnited una settimana fa; Addio a Adriano Goldschmied: il padrino del denim che ha trasformato i jeans in alta moda. Adriano Goldschmied, soprannominato il padrino del denim, trasformò i jeans per sempreStilista, imprenditore, magnate del denim. Questo fu Adriano Goldschmied, la cui ambizione di creare un prodotto unico e sostenibile nel tempo divenne missione di una vita, volta a segnare la storia d ... msn.com È morto Adriano Goldschmied, l’uomo che ha trasformato i jeans in un capo di alta moda. L’addio di Renzo Rosso: È stato il mio primo capo e il mio mentoreScomparso a 82 anni a Castelfranco Veneto dopo una lunga malattia. Fondatore e incubatore di marchi leggendari come Diesel, Replay e AG, ha ridefinito il mercato globale del cotone e anticipato di ... ilfattoquotidiano.it Addio a Adriano Goldschmied: il “padrino del denim” che ha trasformato i jeans in alta moda x.com Addio ad Adriano Goldschmied, il ‘padrino del denim’ che rivoluzionò i jeans aveva 82 anni - facebook.com facebook