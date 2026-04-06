L’Italia piange la scomparsa di Adriano Goldschmied, scomparso all’età di 82 anni dopo aver combattuto una malattia oncologica. Considerato una figura chiave nel settore della moda, ha contribuito a trasformare il denim in un prodotto di alta gamma. La sua vita si è conclusa nel rispetto delle sue battaglie di salute, lasciando un segno indelebile nel mondo dell’abbigliamento.

L’Italia perde Adriano Goldschmied, l’uomo che ha elevato il denim a elemento di lusso, scomparso a 82 anni dopo aver combattuto una malattia oncologica. Il fondatore di etichette come Replay, Diesel e AG lascia un vuoto nel della moda globale. Tutto è iniziato in modo quasi fortuito nei primi anni Settanta, quando un conoscente lo spinse a commercializzare dei jeans importati all’esterno di un locale notturno. Quella che era nata come una proposta casuale si è trasformata rapidamente in una vera e propria missione professionale. Il primo passo concreto è stato l’apertura del King’s Shop a Cortina d’Ampezzo. In quel contesto, Goldschmied ha intuito che i pantaloni di jeans potevano smettere di essere semplici indumenti funzionali per diventare oggetti di desiderio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Adriano Goldschmied: l’uomo che rese i jeans un lusso

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