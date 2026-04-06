Addio ad Adriano Goldschmied il ‘padrino del denim’ che rivoluzionò i jeans aveva 82 anni

È scomparso a 82 anni Adriano Goldschmied, riconosciuto come il 'padrino del denim' e figura di rilievo nel settore della moda contemporanea. La sua influenza si riflette nei jeans che molte persone indossano quotidianamente, considerati non solo capi di abbigliamento ma anche simboli di identità e cultura. Goldschmied ha contribuito a rivoluzionare il modo di concepire i pantaloni in denim, lasciando un segno duraturo nel settore.

(Adnkronos) – Addio ad Adriano Goldschmied, figura chiave della moda contemporanea e riconosciuto come il 'padrino del denim': grazie a lui, ogni paio di jeans che oggi indossiamo è non solo un capo d’abbigliamento, ma un’espressione di identità, cultura e innovazione. Goldschmied è morto all’ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso) dopo una lunga malattia: aveva 82 anni. Lascia la moglie Michela e le figlie Glenda e Marta, quest’ultima già attiva nel settore con una propria linea. Negli ultimi mesi era tornato a vivere ad Asolo (Treviso), dopo una lunga stagione tra gli Stati Uniti e l’Italia, senza mai smettere di lavorare a nuovi progetti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Addio ad Adriano Goldschmied, per tutti “The godfather of denim”. Di Fabiana Giacomotti L’uomo a cui dobbiamo il privilegio di indossare jeans in ufficio e la nascita dello stone washed è mancato a ottantadue anni. Lanciò Renzo Rosso e Claudio Buziol. facebook