Around the blues con Alma trio feat Luciana Negroponte e Savio Vurchio

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Il blues esplode sul palco di SPAZIOleARTISabato 14 marzo – h 21,00“AROUND THE BLUES”CON ALMA TRIO Vito Di Modugno - organo HammondMimmo Campanale - batteriaPino Mazzarano - chitarracon le straordinarie voci di Luciana Negroponte e Savio Vurchio “AROUND THE BLUES” nasce da un’idea del chitarrista Guido Di Leone, che insieme a Vito Di Modugno e Mimmo Campanale ha dato vita al rinomato Con Alma Trio, un ensemble che esplora il linguaggio del blues con energia e sensibilità, arricchito dalle straordinarie voci di Luciana Negroponte e Savio Vurchio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

