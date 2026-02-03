Il Roberto Olzer Trio feat Fulvio Sigurtà a Domodossola con il concerto Aurora

Sabato 7 febbraio, l’auditorium della scuola media Floreanini di Domodossola accoglie il concerto del Roberto Olzer Trio con Fulvio Sigurtà. Organizzato da diverse associazioni culturali della zona, l’evento apre la rassegna “La Musica in Testa”. La serata promette un mix di jazz e musica dal vivo, con il pubblico che si prepara a vivere un momento di musica intensa e coinvolgente.

Sabato 7 febbraio, grazie alla collaborazione tra l'associazione culturale Mario Ruminelli, l'associazione Insieme in Musica e l'associazione culturale Artexe, l'auditorium della scuola media Floreanini di Domodossola ospiterà il primo appuntamento della rassegna "La Musica in Testa"

Questa sera a Domodossola il Roberto Olzer Trio sale sul palco per un concerto che promette emozioni.

sabato 24 gennaio, ore 16.00 alla RSA Borsieri-Colombo di Lecco Il duo pianistico formato da Roberto Olzer e Alessandra Gelfini è qui una coppia di pattinatori sul ghiaccio che si muove con spettacolare delicatezza e ragionata auda - facebook.com facebook