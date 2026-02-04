Appuntamento musicale in centro | jazz dal vivo ogni giovedì sera in una location storica della città

Ogni giovedì sera, il centro di Treviso si anima con un concerto di jazz dal vivo. In una location storica della città, musicisti e appassionati si incontrano per ascoltare musica autentica, senza filtri, che si vive in prima persona. Un appuntamento che ormai è diventato un punto fisso per chi cerca un momento di relax e di musica di qualità.

Il giovedì sera a Treviso non è solo questione di cena o di passeggiata in centro. È, da ormai diverse settimane, un appuntamento musicale che si è trasformato in un rituale per chi ama il suono vero, quello che non si registra, ma si vive. Alle 20 in punto, ogni giovedì, nella storica via Armando Diaz, al numero 3A, si accende il palco del Biblio Art, Food & Drink, dove il jazz dal vivo non è un semplice intrattenimento, ma un’esperienza sensoriale che inizia con il rumore dei passi sul pavimento in cotto, si infila tra i bicchieri di vino caldo e si dissolve nell’aria come un’eco lenta di ricordi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

