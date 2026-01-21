‘Ferrara in jazz’ cultura dal vivo Una missione che va oltre la musica

Ferrara in Jazz è un evento dedicato alla musica dal vivo, che mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale autentica. Oltre alla performance musicale, si propone di sensibilizzare le persone sull’importanza della partecipazione attiva alla tutela e alla valorizzazione della cultura. Attraverso questa iniziativa, si vuole promuovere un senso di appartenenza e consapevolezza, contribuendo alla crescita culturale della comunità ferrarese.

"La nostra missione è anche trovare la sensibilità delle persone: far capire loro che andare a uno spettacolo, a un concerto di musica dal vivo .significa partecipare all'avanzamento della cultura, prendere parte attiva alla tutela della bellezza". È nelle parole di Federico D'Anneo, presidente del Jazz Club Ferrara, il sunto di un impegno che trascende l'amore per un genere considerato (in Italia) di nicchia. Il discorso pronunciato ieri in municipio ha trovato il consenso di tutte le parti convenute, inclusi alcuni grandi musicisti presenti, come Ellade Bandini e Sandro Comini. L'occasione era la presentazione della seconda parte di ' Ferrara in Jazz 2025-2026 ', rassegna, giunta alla ventisettesima edizione, che si svolge come sempre al Torrione San Giovanni.

