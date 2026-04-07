Jannik Sinner ha vinto il suo primo match stagionale sulla terra rossa al Masters 1000 di Montecarlo, battendo l’avversario in tre set. Con questa vittoria, il tennista italiano si è qualificato per gli ottavi di finale nel torneo. La partita ha visto Sinner prevalere sull’avversario in una sfida che si è conclusa con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.

Jannik Sinner, al suo debutto stagionale in singolare sulla terra rossa (terreno che ha sempre considerato ostico), accede agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero due del ranking mondiale ha battuto in due set il francese Ugo Humbert, numero 34 della classifica Atp, con il punteggio di 6-3 6-0 dopo un'ora e 5'. Sinner porta così a 36 il numero di set consecutivi vinti in un Masters 1000 in 18 partite. "Sono contento, è stata una buona performance dal mio punto di vista. Era il primo match sulla terra, bisogna cambiare un po' lo stile di gioco, adeguarsi ad alcune circostanze: le prime due partite, il primo torneo non sono mai facili, non c'è tanto tempo per adattarsi ma sono felice di poter giocare qui un altro match. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner vince contro Humbert a Montecarlo: il colpo di scena sulla terra rossa

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