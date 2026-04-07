Jannik Sinner, al Masters 1000 di Montecarlo, aveva l’opportunità di diventare numero uno del mondo e di riprendersi la posizione persa a favore di Carlos Alcaraz dopo le ATP Finals. Tuttavia, l’azzurro non è riuscito a conquistare la combinazione di risultati necessaria per raggiungere questo obiettivo. La competizione ha visto anche l’ipotesi di un pari merito che, alla fine, non si è concretizzata.

Jannik Sinner si è presentato al Masters 1000 di Montecarlo con la possibilità di tornare numero 1 del mondo e di riprendersi lo scettro ceduto a Carlos Alcaraz dopo le ATP Finals. Le combinazioni disponibili in favore del fuoriclasse altoatesino prima dell’inizio del torneo sulla terra rossa del Principato erano le seguenti: alza al cielo il trofeo; raggiunge la finale e Alcaraz perde in semifinale o prima; viene eliminato in semifinale e lo spagnolo viene sconfitto ai quarti o prima; esce di scena ai quarti e l’iberico viene battuto all’esordio. Quest’ultima combinazione è saltata dopo le partite andate in scena nella giornata odierna: l’azzurro ha regolato il francese Ugo Humbert per 6-3, 6-0 e il suo rivale diretto ha risposto con un 6-1, 6-3 contro l’argentino Sebastian Baez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner perde una combinazione per tornare n. 1 del mondo. I nuovi scenari e l’ipotesi pari merito evitata

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