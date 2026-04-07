Jaecoo 8 la prova de Il Fattoit – L’ibrido plug-in e premium da viaggio

Il sito Il Fatto.it ha testato il Jaecoo 8, un’auto ibrida plug-in di segmento premium pensata per i viaggi. Si tratta di un veicolo che combina tecnologia ibrida e caratteristiche di lusso, rivolgendosi a chi cerca comfort e prestazioni. La prova ha analizzato vari aspetti del modello, senza commenti o valutazioni personali, focalizzandosi sui dettagli tecnici e sulle funzionalità offerte dal veicolo.

C’è un pensiero antico, scritto più di duemila anni fa da Laozi, padre del taoismo: “Un buon viaggiatore non lascia tracce”. Significa muoversi senza forzare, senza imporsi, trovando un equilibrio naturale tra uomo, macchina e percorso. È esattamente la chiave per capire la Jaecoo 8, che abbiamo provato su strada. Il nostro viaggio parte dal Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Un luogo che colpisce subito: moderno, immerso nel verde, pieno di ragazzi. Più che un impianto sportivo è una visione concreta, un investimento che racconta un amore vero per la città. E anche chi ci lavora trasmette quella stessa sensibilità, quella stessa attenzione verso il futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jaecoo 8, la prova de Il Fatto.it – L’ibrido plug-in (e premium) da viaggio Byd ATTO 2 DM-i, la prova de Il Fatto.it – Il suv ibrido che sfida tutti – FOTO‹ › 1 / 11 Byd ATTO 2 DM-i ‹ › 2 / 11 Byd ATTO 2 DM-i ‹ › 3 / 11 Byd ATTO 2 DM-i ‹ › 4 / 11 Byd ATTO 2 DM-i ‹ › 5 / 11 Byd ATTO 2 DM-i ‹ › 6 / 11 Byd... Leggi anche: Omoda 7 Shs-P, il crossover ibrido plug-in visto da vicino: consumi, prezzi e versioni Jaecoo 7 SHS-H 2026 | La prova del full hybrid da 224 CV Temi più discussi: Jaecoo 8: Ricca e spaziosa, dondola un po’; Jaecoo 8 SHS-P: 428 CV, oltre 1.100 km di autonomia e prezzo da 53.900 euro - VIDEO | Quattroruote.it; Jaecoo 8, la nostra prova sulle colline fiorentine del Suv cinese ibrido plug-in; VIDEO prova Jaecoo 8 SHS-P. Jaecoo 8, la nostra prova sulle colline fiorentine del Suv cinese ibrido plug-inAbbiamo guidato il nuovo modello, capace di fare 134 chilometri senza consumare benzina. Ecco come va Firenze - Lo guardi da vicino, in tutta la sua opulenza, e ti chiedi come riuscirà ad affrontare l ... corriere.it VIDEO prova Jaecoo 8 SHS-PLa video prova della Jaecoo 8 SHS-P, con motorizzazione Plug-In Hybrid SHS-H da 428 cv e 134 km di autonomia in elettrico, com'è da guidare? newsauto.it Panorama mozzafiato Griglia pronta La tua Jaecoo 7 SHS-P Con 3,3 kW per alimentare i tuoi dispositivi, ogni momento all’aria aperta è carico di energia. Soprattutto a Pasquetta! #OmodaJaecoo #Jaecoo7SHSP #SpringCamping - facebook.com facebook