Omoda 7 Shs-P il crossover ibrido plug-in visto da vicino | consumi prezzi e versioni

La Omoda 7 Shs-P arriva nei concessionari italiani. È un crossover ibrido plug-in con un’autonomia in elettrico di 92 km. Il modello si inserisce tra il compatto 5 e l’ammiraglia 9, puntando a un equilibrio tra spazio, tecnologia e consumi. Da vicino, si nota il design sportivo e le versioni disponibili, con prezzi ancora da ufficializzare. La casa promette una soluzione moderna per chi cerca un’auto versatile senza rinunciare alla sostenibilità.

Non c’è il due senza il tre. Omoda, dopo aver affiancato l’ammiraglia 9 al Suv compatto 5 nel corso dell’anno appena conclusosi, presenta 7, la via di mezzo. Sia in termini di nomenclatura, sia in termini di raggio d’azione, dimensioni, tecnologia. Al lancio saranno disponibile due allestimenti: Pure, da 38.900 euro con cerchi da 19", fari Full Led, display centrale da 15,6", quadro strumenti digitale da 8,9", pacchetto Adas completo, sedili e volante riscaldabili; e il più ricco Premium, al costo di 41.900 euro in grado di aggiungere cerchi da 20", tetto panoramico, interni in ecopelle, sedili ventilati con memoria, impianto audio Sony e telecamera panoramica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

