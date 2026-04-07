L’arte di Cyril Pedrosa, il cui Tre Ombre è da anni tra i capisaldi del catalogo di Edizioni BD, e quella di Taiyo Matsumoto, autore simbolo di J-POP Manga, si incontrano per la prima volta in un progetto straordinario! Una collaborazione che vede i due artisti al lavoro su un’unica storia che mostra due punti di vista diversi e complementari, ognuno narrato secondo lo stile e la sensibilità dell’autore che se ne fa portavoce. Un racconto in cui Europa e Giappone convergono, portandosi dietro le proprie rispettive culture e tradizioni fumettistiche. La storia di Nanbanjin è quella di Fernando, un soldato portoghese che nel 1500 naufraga su una piccola isola dell’arcipelago giapponese, e del villaggio di pescatori che lo salva e dovrà cercare di capire cosa fare di quello che ai loro occhi appare come un “gigante” e un “demone rosso”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga annuncia Nanbanjin – Quaderni di Cyril Pedrosa e Taiyo Matsumoto

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