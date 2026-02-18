j pop manga annuncia otsukaresama kurose kun di tako macho

J-POP Manga ha deciso di lanciare la miniserie Otsukaresama, Kurose-Kun di Tako Macho, per celebrare San Valentino, portando una storia che combina romanticismo, horror e elementi soprannaturali. La pubblicazione prevista nei prossimi mesi offrirà ai lettori un mix di emozioni forti, arricchendo le storie già apprezzate come DanDaDan e L’estate in cui Hikaru è morto.

Per festeggiare insieme la festa degli innamorati, J-POP Manga annuncia una novità che metterà d'accordo sia gli appassionati di storie romantiche che i fan di orrore e soprannaturale. È in arrivo sugli scaffali nei prossimi mesi la miniserie Boy's Love Otsukaresama, Kurose-Kun di Tako Macho, una miscela esplosiva di sensualità e mistero che non potrà sfuggire ai lettori di DanDaDan e de L'estate in cui Hikaru è morto. Yuma Kurose, un ragazzo solitario che può vedere i fantasmi, è tormentato da incubi ricorrenti che riguardano la sua città natale. Come attratto da una forza invisibile decide così di farci ritorno, e lì incontra un ragazzo di nome Kaito, che gli appare accerchiato da spiriti terrificanti.

