Un incidente si è verificato questa mattina in una distilleria nel Nordest, causando la morte di un operaio di 55 anni. L'uomo è rimasto intrappolato nel serbatoio dell'impianto durante le operazioni quotidiane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un ennesimo infortunio sul lavoro in questa regione negli ultimi tempi.

PASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica Distilleria Durbino Friulia di via San Daniele 9. Un 55enne, originario di Fagagna in provincia di Udine, dipendente dell’azienda e residente nella zona, è morto dopo essere rimasto intrappolato all'interno di un serbatoio. La vittima è Italo Carpi, operaio con oltre 30 anni di esperienza. La dinamica e i soccorsi L’infortunio sul lavoro intorno alle prime ore di oggi, martedì 7 aprile. Secondo una prima ricostruzione il lavoratore si trovava all'interno di una delle cisterne dello stabilimento quando, per cause ancora in corso di accertamento, non è più riuscito a uscire né a dare segni di risposta ai colleghi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Italo Carpi, operaio 55enne morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a Nordest

Operaio 55enne morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a NordestPASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica...

Operaio morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a NordestPASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica...

Italo Carpi, operaio 55enne morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a NordestPASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica Distilleria Durbino Friulia di via San Daniele 9. Un 55enne, ... ilgazzettino.it

Udine, operaio cade in un silos e muoreUn lavoratore di 55 anni, Italo Carpi, è morto in circostanze ancora tutte da chiarire alla distilleria Durbino Friulia di Pasian di Prato (Udine). L'uomo sarebbe caduto in un serbatoio e alcuni colle ... avvenire.it