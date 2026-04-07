Italia-USA oggi in tv World Cup pallanuoto 2026 | orario programma streaming

Oggi, martedì 7 aprile, la nazionale italiana di pallanuoto maschile affronta una partita di divisione 1 della World Cup. La gara sarà trasmessa in televisione e disponibile anche in streaming. L'incontro fa parte del torneo internazionale in preparazione alla Coppa del Mondo del 2026. La squadra italiana cerca di consolidare la propria posizione nel torneo, con l’obiettivo di migliorare i risultati già ottenuti nelle precedenti partite.

Oggi, martedì 7 aprile, il Settebello proseguirà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: l’ Italia, inserita nel Gruppo B, affronterà gli Stati Uniti in quello che è il secondo match della prima fase a gironi. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI PALLANUOTO DALLE 18.45 La sfida tra Settebello e statunitensi sarà la quarta ed ultima del programma odierno ed avrà inizio alle ore 18.45 italiane: nello stesso girone degli azzurri si disputerà Croazia-Spagna alle ore 14.30 italiane. In caso di mancato successo degli iberici nei tempi regolamentari, l’Italia vincendo si qualificherebbe alle Finals di World Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Buona la prima per il Settebello nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile in quel di Alessandropoli. La squadra di Sandro Campagna si impone per 12 a 10 contro la Spagna campione del mondo in carica dopo una gara combattuta nel Gi - facebook.com facebook

Thomas Ceccon glielo aveva strappato lo scorso ottobre nella World Cup di Toronto x.com