Italia-USA oggi World Cup pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, martedì 7 aprile, il team italiano di pallanuoto scende in vasca per continuare la sua avventura nella Division 1 della World Cup 2026. La partita si svolge in una delle piscine principali e sarà trasmessa in diretta streaming e su diverse emittenti televisive. L'incontro tra Italia e USA si inserisce nel calendario della competizione internazionale, con orario e programma già annunciati.

Oggi, martedì 7 aprile, il Settebello proseguirà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: l’ Italia, inserita nel Gruppo B, affronterà gli Stati Uniti in quello che è il secondo match della prima fase a gironi. La sfida tra Settebello e statunitensi sarà la quarta ed ultima del programma odierno ed avrà inizio alle ore 18.45 italiane: nello stesso girone degli azzurri si disputerà Croazia-Spagna alle ore 14.30 italiane. In caso di mancato successo degli iberici nei tempi regolamentari, l’Italia vincendo si qualificherebbe alle Finals di World Cup.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad... Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad... Temi più discussi: Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final Eight; Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming; Milano - FIG World Cup Ginnastica Ritmica - AA Squadre (5 cerchi); LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliare. Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, martedì 7 aprile, il Settebello proseguirà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di ... oasport.it World Cup. Usa-Italia 10-6, venerdì alle 19 l’UngheriaCuore, grinta, e una prestazione di ottimo livello in difesa non bastano, ma le ambizioni sono quelle di una squadra tornata di diritto nel gotha della pallanuoto. Il Setterosa, che paga il 2 su 12 in ... federnuoto.it Buona la prima per il Settebello nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile in quel di Alessandropoli. La squadra di Sandro Campagna si impone per 12 a 10 contro la Spagna campione del mondo in carica dopo una gara combattuta nel Gi - facebook.com facebook