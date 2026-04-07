L’Italia si prepara a una possibile crisi energetica con l’approssimarsi di maggio, quando il rischio di un blocco delle forniture di gas diventa concreto. La situazione è legata alle tensioni in Medio Oriente e alle questioni legate alle riserve energetiche nazionali. La crisi non è più un’ipotesi, ma una possibilità concreta che preoccupa le autorità e i settori più esposti alla dipendenza dalle importazioni di energia.

Il tempo, più ancora del gas, è il vero problema. Perché la crisi energetica non è più un’ipotesi ma una scadenza: il lockdown energetico potrebbe scattare già a maggio. È questa la finestra indicata dal governo, legata a doppio filo alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Se il flusso di energia non riparte rapidamente, l’Italia rischia di entrare in una fase di restrizioni diffuse nel giro di poche settimane. Il punto è semplice: le riserve non bastano per reggere a lungo. E le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto lo chiariscono senza giri di parole: “È ciò che si teme. Non tutto ma molto”. Il conto alla rovescia è già iniziato. Entro tre settimane il flusso di gas potrebbe iniziare a rallentare, ed è questo il vero nodo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lockdown energetico, l’Italia si prepara: tra Hormuz e gas, il rischio stop a maggio diventa reale

Hormuz bloccato: l’Italia rischia il lockdown energeticoLa minaccia di un blocco parziale delle attività produttive e civili, definito come lockdown energetico, aleggia nuovamente sull’Italia nel...

Lockdown energetico in Italia: scenario reale o allarme eccessivo?Negli ultimi mesi, complici le tensioni geopolitiche e il rialzo dei prezzi dell’energia, è tornata a circolare una domanda ricorrente: l’Italia...

Temi più discussi: Lockdown energetico: dove potrebbero partire i razionamenti in Italia. Energia e crisi carburanti; Razionamenti di carburanti e tetto ai prezzi: cos’è il lockdown energetico e cosa può davvero fare l'Ue; Energia, Italia al sicuro fino all’estate: niente rischio lockdown; Ecco il vero asso nella manica dell’Ue contro il lockdown energetico.

Lockdown energetico in Italia: non ancora reale, ma i segnali ci sono giàIl lockdown energetico non è ancora reale, ma il Commissario UE Jørgensen ha già scritto ai 27 governi. Cosa succederebbe in Italia, settore per settore. blogsicilia.it

L'Italia rischia un lockdown energetico? Ecco cosa sta succedendo con la guerra in Iran, le misure estreme in Asia e il report dell'Agenzia Internazionale dell'EnergiaSiamo solo alla quarta settimana dall'inizio della guerra Iran e i prezzi del petrolio sono già schizzati alle stelle. In Asia sono aumentati di oltre il 40% dall'inizio del conflitto e vari governi h ... mowmag.com

Lockdown energetico in Italia: non ancora reale, ma i segnali ci sono già - facebook.com facebook

Con la scusa del caro energia l’Ue vuole introdurre un nuovo lockdown come durante il Covid - ieri sanitario, oggi energetico - limitando la nostra libertà e imponendoci come lavorare e come spostarci. x.com